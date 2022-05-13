"Перелом буде у другій половині серпня", – Буданов в інтерв'ю Sky News

Перелом у війні з Росією настане в серпні. Країна-окупант зазнає величезних втрат в Україні, і до кінця року війна може закінчитись.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю Sky News. "Перелом буде у другій половині серпня. Більшість активних бойових дій буде завершено до кінця цього року", – зазначив він. За словами Буданова, Україна зможе відновити контроль над усіма територіями, включно з Кримом та Донецькою і Луганською областями. "Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже в той момент, коли вони складаються", – заявив начальник ГУР.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков попередив, що найближчі тижні для українського спротиву проти Росії будуть важкими. Війна перейшла в нову довготривалу фазу.