Нацполіція затримала мешканця Київської області, який забирав у людей майно та їжу, а також погрожував нацькувати своїх російських покровителів на тих, хто йому не підкорявся.

Слідство встановило, що 30-річний громадянин України, перебуваючи в селищі Бабинці на Київщині, перейшов на бік ворога. Зловмисник показував військовим збройних сил Російської Федерації місце проживання правоохоронців, військових АТО, мисливців.

Також чоловіка підозрюють у вчиненні крадіжок разом з військовими РФ. Окрім того, відомо, що він викрав і спалив автомобіль односельців і намагався заволодіти ще одним транспортним засобом, погрожуючи розправою з боку військових РФ.

Трохи згодом колаборант набув такого авторитету серед окупантів, що ті дозволили йому патрулювати територію загарбаного села.

"Зрадник викрав автомобіль односельця, обклеїв його ворожою символікою та трудився на благо ворогів", – розповів голова Нацполіції Ігор Клименко.

12 травня правоохоронці провели за місцем проживання фігуранта на Київщині невідкладний обшук, протягом якого виявили та вилучили речові докази.

Чоловіка затримали згідно з п. 6 ч. 1 ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.