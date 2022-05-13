РНБО запустила сайт "Окупант" з даними військовополонених росіян

За допомогою сервісів порталу родичі російських військових можуть зв’язатися з представниками Міністерства оборони України.

Рада нацбезпеки та оборони запустила сайт "Окупант", який надає інформацію про військовополонених росіян.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Сайт «Окупант» - це інформаційний ресурс Апарату РНБО України, який в оперативному режимі надає інформацію про військовополонених збройних сил РФ, які вторглися на територію України починаючи з 24 лютого 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що порталом зможуть користуватися громадяни Росії, зокрема - родини солдатів або їхні знайомі, для отримання інформації про стан і місце перебування полонених. За допомогою сервісів порталу родичі російських військовополонених матимуть змогу зв’язатися з представниками Міністерства оборони України.

"Наголошуємо, що з російськими військовослужбовцями поводяться відповідно до Конвенції про поводження з військовополоненими (Женевська конвенція) – зокрема, вони забезпечені харчуванням, одягом та лікуванням, утримуються у нормальних умовах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українці після повернення з полону в Росії повідомляють про нелюдські умови: є поранені з сепсисом і ампутаціями.

Раніше Міністерство оборони підготувало інструкцію для росіян, як правильно здаватися в полон. Для українців натомість розробили порадник, як брати в полон. Також заступниця міністра оборони поділилася номером телефону, "по якому можна дзвонити і вам допоможуть".