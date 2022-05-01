Українці після повернення з полону в Росії повідомляють про нелюдські умови: є поранені з сепсисом і ампутаціями

Звільнені з полону українці повідомляють про приниження та нелюдські умови утриманням. Серед них є поранені з сеписом та ампутаціями.

Деяким полоненим чоловікам окупанти наливали у взуття воду, примушувати його взувати та лежати на морозі обличчям до землі по три-чотири дні, повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова в Facebook.

З обмороженими кінцівками полонених направляли в російські табори, а потім – до першого СІЗО Курська. Жодної медичної допомоги не надавали.

"Українців одягали в форму полонених, підстригли волосся, катували, змушували вчити патріотичні російські пісні та виконувати їх для своїх наглядачів. Допити відбувалися два-три рази на день, після чого чоловіків жорстоко били, а згодом змушували підписати документи про те, що з ними добре поводилися", – повідомила Денісова.

Важкопоранених українців з ампутаціями та обмороженнями окупанти вирішили обміняти, але через відсутність машин швидкої допомоги їх везли протягом пʼяти годин на вантажних залізничних платформах. Люди лежали на шосе на ношах.

"Захоплюючи у заручники мирних мешканців, російські окупанти порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема статті 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, згідно з якою категорично забороняється безпідставне затримання цивільних заручників", – наголосила Денісова.

Нагадаємо, вчора відбувся восьмий за час повномасштабної війни Росії проти України обмін полоненими. Додому повернулися 14 українців: семеро цивільних і семеро військових включно з вагітною.

Віцепремʼєр-міністр з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук повідомила, що під час обмінів полоненими російська сторона намагалася обміняти українське цивільне населення на військовополонених, що прямо заборонено Женевськими конвенціями.

За інформацією української влади, у РФ перебуває більш ніж тисяча заручників – у тому числі майже 500 жінок. Вони перебувають у в'язницях і слідчих ізоляторах в Курську, Брянську, Рязані, Ростові.

Верещук наголошувала, що РФ відмовляється повертати цивільних жінок. За її словами, Київ навіть має намір відмовлятися від обмінів, якщо в списку немає жінок, інакше їх просто не врятувати.