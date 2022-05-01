Міністр оборони України Олексій Резніков відвідав із робочим візитом Чернігівщину.
Про це повідомляє пресцентр відомства.
Очільник оборонного відомства ознайомився зі станом справ по Сіверському напрямку, відвідав звільнені селища Ягідне і Лукашівка, де поспілкувався із місцевими жителями та відзначив відомчими нагородами й цінними подарунками захисників Чернігова.
Нагадаємо, що по обіді 30 квітня прикордонники зафіксували обстріл з території Росії в районі українського пункту пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині.
Також загарбники 28 квітня декілька разів обстріляли Чернігівську область.