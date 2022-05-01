Він ознайомився зі станом справ по Сіверському напрямку.

Міністр оборони України Олексій Резніков відвідав із робочим візитом Чернігівщину.

Про це повідомляє пресцентр відомства.

Очільник оборонного відомства ознайомився зі станом справ по Сіверському напрямку, відвідав звільнені селища Ягідне і Лукашівка, де поспілкувався із місцевими жителями та відзначив відомчими нагородами й цінними подарунками захисників Чернігова.

Нагадаємо, що по обіді 30 квітня прикордонники зафіксували обстріл з території Росії в районі українського пункту пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині.

Також загарбники 28 квітня декілька разів обстріляли Чернігівську область.