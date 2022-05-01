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Резніков відвідав звільнені селища Ягідне і Лукашівка на Чернігівщині

Він ознайомився зі станом справ по Сіверському напрямку.

Резніков відвідав звільнені селища Ягідне і Лукашівка на Чернігівщині
Фото: Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков відвідав із робочим візитом Чернігівщину.

Про це повідомляє пресцентр відомства. 

Очільник оборонного відомства ознайомився зі станом справ по Сіверському напрямку, відвідав звільнені селища Ягідне і Лукашівка, де поспілкувався із місцевими жителями та відзначив відомчими нагородами й цінними подарунками захисників Чернігова.

Нагадаємо, що по обіді 30 квітня прикордонники зафіксували обстріл з території Росії в районі українського пункту пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині.

Також загарбники 28 квітня декілька разів обстріляли Чернігівську область.

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