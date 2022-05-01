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Над Одесою збили безпілотник окупантів

Також окупанти обстріляли Миколаїв.

Над Одесою збили безпілотник окупантів
Фото: chas.news

Українські сили ППО збили над Одесою ворожий безпілотник.

Про це повідомляє Думская.

Багато містян в Одесі вранці 1 травня чули звуки вибухів. Військові повідомили, що це була атака наших зенітних ракет по ворожому БПЛА. Ціль уражена.

Також вранці 1 травня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про новий вибух у Миколаєві від влучання ворожого снаряду.

30 квітня внаслідок ракетного удару було пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту. 

Також в Одесі було запроваджено посилену комендантську годину з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня.

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