Над Одесою збили безпілотник окупантів

Українські сили ППО збили над Одесою ворожий безпілотник.

Про це повідомляє Думская.

Багато містян в Одесі вранці 1 травня чули звуки вибухів. Військові повідомили, що це була атака наших зенітних ракет по ворожому БПЛА. Ціль уражена.

Також вранці 1 травня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про новий вибух у Миколаєві від влучання ворожого снаряду.

30 квітня внаслідок ракетного удару було пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту.

Також в Одесі було запроваджено посилену комендантську годину з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня.