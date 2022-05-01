"Окупанти проти добрив", – Кім опублікував фото вибуху на Миколаївщині

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про новий вибух від влучання ворожого снаряду.
Що і де саме обстріляно – він поки що не повідомив, однак оприлюднив фото наслідків у Telegram.
"Окупанти проти українських добрив", – написав він.
Зараз хмара з рудої перетворилася на білу. Фахівці перевіріли склад повітря. За словами Кіма, шкідливих домішок нема.
"Селітра/нітроамофоска. Повітря чисте", – написав він.
28 квітня РФ обстріляла Миколаїв із реактивних систем залпового вогню "Смерч". Снаряди влучили в будівельний комбінат.