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"Окупанти проти добрив", – Кім опублікував фото вибуху на Миколаївщині

За даними ОВА, вибухнула селітра. 

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про новий вибух від влучання ворожого снаряду.

Що і де саме обстріляно – він поки що не повідомив, однак оприлюднив фото наслідків у Telegram.

"Окупанти проти українських добрив", – написав він. 

Вибух у Миколаївській області
Фото: Віталій Кім у Telegram
Вибух у Миколаївській області

Зараз хмара з рудої перетворилася на білу. Фахівці перевіріли склад повітря. За словами Кіма, шкідливих домішок нема.

"Селітра/нітроамофоска. Повітря чисте", – написав він.  

Фото: Віталій Кім у Telegram

28 квітня РФ обстріляла Миколаїв із реактивних систем залпового вогню "Смерч". Снаряди влучили в будівельний комбінат. 

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