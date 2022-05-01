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Росія намагається залучити країни ОДКБ до виробництва своєї продукції військового призначення, – ГУР Міноборони

Через санкції РФ не може виготовляти це самостійно. 

Росія намагається залучити країни ОДКБ до виробництва своєї продукції військового призначення, – ГУР Міноборони
Фото: EPA/UPG

Особливо сильно під впливом західних санкцій у Росії страждають залежні від технологій та комплектуючих іноземного виробництва галузі. Через це для уникнення санкційних обмежень РФ намагається залучити треті країни.

Зокрема Москва планує влаштувати в країнах Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) виробництво складових частин до російської продукції війського та подвійного призначення, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Насамперед це стосується тієї продукції, що потребує використання іноземних деталей. 

"Крім того, це посилить економічну залежність країн членів ОДКБ від рф, що також відповідає інтересам кремля", – зазначили розвідники. 

Москва також почала перевомини з Грузією, Вірменією та Азербайджаном щодо реекспорту російської продукції на міжнародні ринки. Постачання планується здійснювати під виглядом грузинської, вірменської та азербайджанської продукції та експортувати її до третіх країн. На території цих держав вже створено понад 200 компаній.

"Вірменія створює сприятливі умови для ведення бізнесу російськими компаніями насамперед в ІТ-сфері. З початку широкомасштабної агресії рф проти України до Вірменії прибуло близько 85 тис. російських громадян та 113 ІТ-компаній. Російські громадяни створили близько 1 тис. приватних підприємств та понад 250 ТОВ на території Вірменії, які сплачуватимуть податки до бюджетів обох країн – Вірменії та росії", – додали в ГУР.

Також провідний російський виробник засобів протиповітряної оборони – АТ “Ульяновский механический завод” –залучає Казахстан для отримання комплектуючих німецького виробництва. До повномасштабного вторгнення РФ закуповувала німецьку продукцію, яка необхідна для виробництва/модернізації ЗРК типу “Бук” та зенітних гарматно-ракетних комплексів типу “Тунгуска”, а постачання цієї продукції в умовах посилення санкцій стало неможливим.

До складу ОДКБ входять Росія, Вірменія, Казахстан і Білорусь, Киргизстан, Таджикистан. 

Станом на кінець березня, за даними ГУР Міноборони, в Росії через брак деталей зупинилися понад 20 підприємств. Танкові заводи з виготовлення перейшли до ремонту понищеної в Україні техніки. 

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