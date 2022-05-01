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Кулеба обговорив із Боррелем посилення санкцій ЄС проти РФ

Голова МЗС також наголосив, що не може бути альтернативи наданню Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Кулеба обговорив із Боррелем посилення санкцій ЄС проти РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

Кулеба зазначив, що вони говорили про наступний раунд санкцій проти країни-агресорки РФ, які мають включати нафтове ембарго. Також співрозмовники акцентували увагу на питанні евакуації людей з Маріуполя.

"Поговорив із Жозепом Боррелем про наступний раунд санкцій ЄС щодо РФ, які мають включати нафтове ембарго. Я також наголосив, що не може бути альтернативи наданню Україні статусу кандидата в члени ЄС. Окрему увагу ми приділили подальшій безпечній евакуації з обложеного Маріуполя", - написав Кулеба.

Нагадаємо, нафтове ембарго стане найбільшим і найважливішим новим кроком у шостому пакеті санкцій ЄС.

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