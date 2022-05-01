Сьогодні можлива евакуація до Запоріжжя, — міськрада Маріуполя

У Маріуполі у неділю, 1 травня, відбудеться чергова спроба евакуації цивільного населення з міста до Запоріжжя.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

"Офіційно. Сьогодні можлива евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя. Збір людей о 16:00 біля ТРЦ "Порт Сіті", - йдеться у повідомленні.

У міськраді закликали тих, хто має родичів або знайомих в Маріуполі, зв'язатися з ними всіма можливими способами.

"Телефонуйте, пишіть і кажіть, що є можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечно", - додали у міській раді.

Нагадаємо, що 30 квітня евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" в Маріуполі перших цивільних громадян, та не забрала поранених українських військових.

Міський голова Маріуполя наголосив, що в "Азовсталі" лишаються сотні мирних мешканців. На заводі майже нема їжі, води, ліків.

CNN повідомило, що майже всі будівлі на "Азовсталі" зруйновані.