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Сьогодні можлива евакуація до Запоріжжя, — міськрада Маріуполя

Збір о 16:00 біля ТРЦ "Порт Сіті".

Сьогодні можлива евакуація до Запоріжжя, — міськрада Маріуполя

У Маріуполі у неділю, 1 травня, відбудеться чергова спроба евакуації цивільного населення з міста до Запоріжжя.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

"Офіційно. Сьогодні можлива евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя. Збір людей о 16:00 біля ТРЦ "Порт Сіті", - йдеться у повідомленні. 

У міськраді закликали тих, хто має родичів або знайомих в Маріуполі, зв'язатися з ними всіма можливими способами. 

"Телефонуйте, пишіть і кажіть, що є можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечно", - додали у міській раді.

Нагадаємо, що 30 квітня евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" в Маріуполі перших цивільних громадян, та не забрала поранених українських військових.

Міський голова Маріуполя наголосив, що в "Азовсталі" лишаються сотні мирних мешканців. На заводі майже нема їжі, води, ліків. 

CNN повідомило, що майже всі будівлі на "Азовсталі" зруйновані.

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