Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" 20 цивільних, та чомусь не забирає поранених українських бійців, – "Азов"
Евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" 20 цивільних, та чомусь не забирає поранених українських бійців, – "Азов"
Анджеліна Джолі зайшла поїсти у "Львівські круасани", а на вокзалі зустріла евакуйованих із Покровська (оновлено)
Анджеліна Джолі зайшла поїсти у "Львівські круасани", а на вокзалі зустріла евакуйованих із Покровська (оновлено)
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Росія вдарила ракетами по Одеському аеропорту з території Криму (оновлено)
Росія вдарила ракетами по Одеському аеропорту з території Криму (оновлено)
Пакетний вплив на економіку. Чи здатні санкції спинити Росію?
Пакетний вплив на економіку. Чи здатні санкції спинити Росію?
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Після штурму українських позицій на Луганщині вижили тільки семеро російських десантників, – Гайдай
Після штурму українських позицій на Луганщині вижили тільки семеро російських десантників, – Гайдай
Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
ГоловнаСуспільствоЖиття

Зараз не на всіх АЗС може бути пальне, - заступник Кличка

Громадським транспортом можна дістатися майже всюди по місту.

Зараз не на всіх АЗС може бути пальне, - заступник Кличка
Фото: zakon.kz

У Києві пріоритет по забезпеченню пальним надається транспорту, який обслуговує потреби армії.

Про це заявив в інтерв’ю ZN.UA заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. 

«Ми змушені зараз жити в нових умовах. Щодо пального, то пріоритет надається транспорту, який обслуговує потреби армії, силових структур. Ми маємо розуміти, що з огляду на зміну пріоритету не на всіх АЗС може бути пальне для іншого транспорту, як і не всі магазини можуть бути відкриті, може не вистачати на сьогодні робочих місць», – зазначив Поворозник.

Зараз, як зазначив заступник голови КМДАгромадським транспортом можна дістатися майже всюди. 

«Ми насамперед намагаємося задіяти електротранспорт. Працює електричка. Тут ти обираєш — стояти годинами в дорожніх заторах або скористатися метро, трамваєм чи тролейбусом. Економія і часу, і пального наочна», – додав Поворозник.

За його словами, поки що витрати на транспорт на себе бере місто. Однак із більш численним поверненням громадян у Київ може постати питання щодо зміни цієї позиції.

Нагадаємо, що 29 квітня Кабінет міністрів України ухвалив зміни до державного регулювання цін на нафтопродукти. Це повинно дозволити протягом тижня вирішити питання дефіциту пального на АЗС.

Через брак пального на АЗС столична влада закликала киян не користуватися приватним транспортом і пересісти на громадський.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також