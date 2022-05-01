Зараз не на всіх АЗС може бути пальне, - заступник Кличка

Громадським транспортом можна дістатися майже всюди по місту.

У Києві пріоритет по забезпеченню пальним надається транспорту, який обслуговує потреби армії.

Про це заявив в інтерв’ю ZN.UA заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

«Ми змушені зараз жити в нових умовах. Щодо пального, то пріоритет надається транспорту, який обслуговує потреби армії, силових структур. Ми маємо розуміти, що з огляду на зміну пріоритету не на всіх АЗС може бути пальне для іншого транспорту, як і не всі магазини можуть бути відкриті, може не вистачати на сьогодні робочих місць», – зазначив Поворозник.

Зараз, як зазначив заступник голови КМДА, громадським транспортом можна дістатися майже всюди.

«Ми насамперед намагаємося задіяти електротранспорт. Працює електричка. Тут ти обираєш — стояти годинами в дорожніх заторах або скористатися метро, трамваєм чи тролейбусом. Економія і часу, і пального наочна», – додав Поворозник.

За його словами, поки що витрати на транспорт на себе бере місто. Однак із більш численним поверненням громадян у Київ може постати питання щодо зміни цієї позиції.

Нагадаємо, що 29 квітня Кабінет міністрів України ухвалив зміни до державного регулювання цін на нафтопродукти. Це повинно дозволити протягом тижня вирішити питання дефіциту пального на АЗС.

Через брак пального на АЗС столична влада закликала киян не користуватися приватним транспортом і пересісти на громадський.