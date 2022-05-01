СБУ знешкодила ДРГ окупантів, яка збиралася збити пасажирський літак

СБУ нейтралізувала законспіровану диверсійно-розвідувальну групу ворога. Агенти генштабу збройних сил рф планували збити пасажирський літак над територією росії чи білорусі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

В атаці на повітряне судно окупанти мали намір безпідставно звинуватити Україну та наших партнерів. Для вчинення провокації зловмисники хотіли обстріляти цивільний борт з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) Stinger. Щоб викрасти і приховано вивезти за кордон іноземний ПЗРК, представники спецслужб країни-агресора дали відповідне завдання своїй агентурній групі.

До складу ворожої ДРГ входило двоє осіб з подвійним громадянством та завербований ними спільник. Їхню діяльність координував росіянин Олександр Тютерев, який є кадровим співробітником головного управління генштабу збройних сил рф та має позивний «Морпех». Встановлено, що раніше він брав участь в організації серії терактів в Одеській області, за що перебуває у розшуку.

За його завданням ворожі агенти намагалися встановлювати зв’язки з представниками ЗСУ під виглядом патріотично налаштованих волонтерів. Для формування «довірчих» відносин вони передали українським військовим достовірну інформацію щодо позицій і переміщення окупаційних підрозділів «кадирівців».

У подальшому російська агентура планувала використати напрацьовані контакти для незаконного отримання іноземного ПЗРК та його передачі до країни-агресора. Під час спецоперації співробітники СБУ затримали всіх учасників диверсійно-розвідувальної групи.

Серед іншого вдалося встановити, що «Морпех» брехав своєму керівництву про успіхи в Україні і давав підконтрольній йому ДРГ завдання щодо фальсифікації теракту в тилу України. Зокрема, вони готували постановочні фото- та відеоматеріали про нібито напад на блокпост ТРО.

Нагадаємо, що 30 квітня СБУ затримала останнього учасника агентурної мережі, яка сприяла ворожим обстрілам Луганщини.

Також СБУ затримала російських військових, які намагались захопити Південноукраїнську АЕС, та затримала колишню помічницю очільника “ДНР”, терориста Олександра Захарченка.