В Україні вже знищено 23,5 тис. російських окупантів

Російські окупанти втратили в Україні 23,5 тис. військових, 1026 танків, 2471 бронемашину, 451 артилерійську систему.
Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 23500 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1026 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26) од,
- артилерійських систем – 451 (+15) од,
- РСЗВ - 151 (+0) од,
- засоби ППО - 80 (+3) од,
- літаків – 192 (+2) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 1796 (+20) од,
- кораблі /катери - 8 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 245 (+13).
- Спеціальна техніка - 32 (+0).
- Крилаті ракети - 84.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.
Нагадаємо, що упродовж доби, 30 квітня, українська протиповітряна оборона знищила два штурмовики Су-25 і сім БпЛА російських окупантів.
За словами президента Володимира Зеленського, армія Росії готує додаткові рефрижератори для трупів своїх військових і чекає тисячі нових втрат.