В Україні вже знищено 23,5 тис. російських окупантів

Найбільші втрати противника знову на Ізюмському напрямку.

Російські окупанти втратили в Україні 23,5 тис. військових, 1026 танків, 2471 бронемашину, 451 артилерійську систему.

Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.05 орієнтовно склали:

особового складу - близько 23500 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1026 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26) од,

артилерійських систем – 451 (+15) од,

РСЗВ - 151 (+0) од,

засоби ППО - 80 (+3) од,

літаків – 192 (+2) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1796 (+20) од,

кораблі /катери - 8 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 245 (+13).

Спеціальна техніка - 32 (+0).

Крилаті ракети - 84.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Нагадаємо, що упродовж доби, 30 квітня, українська протиповітряна оборона знищила два штурмовики Су-25 і сім БпЛА російських окупантів.

За словами президента Володимира Зеленського, армія Росії готує додаткові рефрижератори для трупів своїх військових і чекає тисячі нових втрат.