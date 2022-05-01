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В Україні вже знищено 23,5 тис. російських окупантів

Найбільші втрати противника знову на Ізюмському напрямку.

В Україні вже знищено 23,5 тис. російських окупантів

Російські окупанти втратили в Україні 23,5 тис. військових, 1026 танків, 2471 бронемашину, 451 артилерійську систему.

Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.05 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 23500 (+300) осіб ліквідовано, 
  • танків ‒ 1026 (+18) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26) од, 
  • артилерійських систем – 451 (+15) од, 
  • РСЗВ - 151 (+0) од, 
  • засоби ППО - 80 (+3) од,
  • літаків – 192 (+2) од, 
  • гелікоптерів – 155 (+0) од, 
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1796 (+20) од,
  • кораблі /катери - 8 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 245 (+13).
  • Спеціальна техніка - 32 (+0).
  • Крилаті ракети - 84.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Нагадаємо, що упродовж доби, 30 квітня, українська протиповітряна оборона знищила два штурмовики Су-25  і сім БпЛА російських окупантів.

За словами президента Володимира Зеленського, армія Росії готує додаткові рефрижератори для трупів своїх військових і чекає тисячі нових втрат.

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