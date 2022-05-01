Російські війська викрали депутата Нової Каховки

Після викрадення 19 квітня його місцезнаходження невідоме.

Окупанти 19 квітня викрали депутата Новокаховської міської ради, керівника дачного селища Ігора Протоковило.

Його місцезнаходження невідоме, повідомили на сторінці Каховської міської територіальної громади в Facebook.

"19 квітня із власного будинку військовими рф було забрано мешканця Нової Каховки, депутата Новокаховської міської ради, керівника дачного селища Протоковило Ігора Анатолійовича (1989 р.н.)", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора російські військовослужбовці забрали з дому вчителя, директора школи в Каховці (Херсонська область) Віктора Педальчука.

Ворог регулярно бере в полон цивільних людей, зокрема й представників місцевої влади, які відмовилися від співпраці з окупантом. Від початку військової агресії з боку Росії зафіксовано 213 викрадень цивільних осіб у одній тільки Запорізькій області.