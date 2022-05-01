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Російські війська викрали депутата Нової Каховки

Після викрадення 19 квітня його місцезнаходження невідоме. 

Російські війська викрали депутата Нової Каховки
Ігор Протоковило
Фото: Новокаховська територіальна громада

Окупанти 19 квітня викрали депутата Новокаховської міської ради, керівника дачного селища Ігора Протоковило.

Його місцезнаходження невідоме, повідомили на сторінці Каховської міської територіальної громади в Facebook.

"19 квітня із власного будинку військовими рф було забрано мешканця Нової Каховки, депутата Новокаховської міської ради, керівника дачного селища Протоковило Ігора Анатолійовича (1989 р.н.)", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора російські військовослужбовці забрали з дому вчителя, директора школи в Каховці (Херсонська область) Віктора Педальчука.

Ворог регулярно бере в полон цивільних людей, зокрема й представників місцевої влади, які відмовилися від співпраці з окупантом. Від початку військової агресії з боку Росії зафіксовано 213 викрадень цивільних осіб у одній тільки Запорізькій області.

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