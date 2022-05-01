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Росіяни зруйнували на Луганщині ще 12 будинків і штурмують Оріхове

Забудова Золотого-3 знищена на 70%. 

Росіяни зруйнували на Луганщині ще 12 будинків і штурмують Оріхове
Луганщина
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

За минулу добу росіяни 19 разів відкривали вогонь по житлових кварталах населених пунктів Луганщини. Ворог зруйнував ще 12 будинків, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

Будівлі Золотого-3 зруйновані вже на 70%. 

"По шість масованих артилерійських обстрілів витримали Сєвєродонецьк та Лисичанськ, по три – Рубіжне та Попаснянщина. Як наслідок, ще 12 будинків стали непридатними для життя. П’ять із них – багатоповерхівки в Сєвєродонецьку, ще дві – в Рубіжному. В цьому місті також сталися займання двох приватних будинків. У Комишувасі зруйновано будівлю сільради, школу та багатоквартирний будинок. У Лисичанську перебито газогін", – написав Гайдай. 

Відомо про одного загиблого чоловіка, який отримав несумісні з життям поранення у ніч із 29 на 30 квітня в м. Новодружеськ. 

Після окупації Новотошківського росіяни зосередилися на штурмі Оріхового. Там точаться інтенисвні стрілецькі бої – вулиця за вулицею. Також Росія органузвала штурм Золотого-4 – хутора Вільного. Штурмові групи виходили під прикриттям артилерії та танків, але були відкинуті. Здійснювались спроби обстрілу з літаків Катеринівки та Нижнього. 

Нагадаємо, за даними Генштабу, на Донецькому і Таврійському напрямках угруповання військ противника веде активні дії уздовж всієї ділянки лінії зіткнення. Ворог намагається здійснювати авіаційні удари та вогневе артилерійське ураження позицій наших військ. 

На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку Кримки та Олександрівки. 

На Попаснянському напрямку окупанти проводять штурмові дії на напрямку Новотошківське – Оріхове. Закріплюються на досягнутих рубежах. З метою недопущення маневру наших сил і засобів здійснюють їх блокування у визначених районах.

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