Після штурму українських позицій на Луганщині вижили тільки семеро російських десантників, – Гайдай
Після штурму українських позицій на Луганщині вижили тільки семеро російських десантників, – Гайдай
Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Анджеліна Джолі зайшла поїсти у "Львівські круасани", а на вокзалі зустріла евакуйованих із Покровська (оновлено)
Анджеліна Джолі зайшла поїсти у "Львівські круасани", а на вокзалі зустріла евакуйованих із Покровська (оновлено)
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" 20 цивільних, та чомусь не забирає поранених українських бійців, – "Азов"
Евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" 20 цивільних, та чомусь не забирає поранених українських бійців, – "Азов"
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Росія вдарила ракетами по Одеському аеропорту з території Криму (оновлено)
Росія вдарила ракетами по Одеському аеропорту з території Криму (оновлено)
Пакетний вплив на економіку. Чи здатні санкції спинити Росію?
Пакетний вплив на економіку. Чи здатні санкції спинити Росію?
ГоловнаСуспільствоВійна

Воїни батальйону "Сармат" відбили атаку Росії на Донецькому напрямку. Відео штабу ООС

Захисники знищили танк і вогневі сили російських окупантів. 

Воїни батальйону "Сармат" відбили наступ Росії на Донецькому напрямку. Атаці передував нічний обстріл з мінометів, танків, артилерії та гранатометів, повідомили на сторінці Операції Обʼєднаних сил в Facebook.

Після обстрілів зранку росіяни нагнали бронетехніку та піхоту.

"Українські воїни рішуче зустріли загарбників вогнем з протитанкових засобів, мінометів та стрілецької зброї. В результаті бою було знищено один російський танк, вогневі засоби та жива сила противника", – зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, українські захисники за 30 квітня відбили девʼять ворожих атак на Донецькому та Луганському напрямках. Вони знищили два Су-25, чотири безпілотники, 8 танків і 24 бойові броньовані машини. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також