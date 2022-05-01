Воїни батальйону "Сармат" відбили атаку Росії на Донецькому напрямку. Відео штабу ООС

Воїни батальйону "Сармат" відбили наступ Росії на Донецькому напрямку. Атаці передував нічний обстріл з мінометів, танків, артилерії та гранатометів, повідомили на сторінці Операції Обʼєднаних сил в Facebook.

Після обстрілів зранку росіяни нагнали бронетехніку та піхоту.

"Українські воїни рішуче зустріли загарбників вогнем з протитанкових засобів, мінометів та стрілецької зброї. В результаті бою було знищено один російський танк, вогневі засоби та жива сила противника", – зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, українські захисники за 30 квітня відбили девʼять ворожих атак на Донецькому та Луганському напрямках. Вони знищили два Су-25, чотири безпілотники, 8 танків і 24 бойові броньовані машини.