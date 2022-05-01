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Глава МЗС Німеччини: "Виведення всіх російських військ з України - необхідна умова для скасування санкцій проти РФ"

"Мир на умовах, які диктуються Росією, не принесе бажаної безпеки ні Україні, ні нам у Європі".

Глава МЗС Німеччини: "Виведення всіх російських військ з України - необхідна умова для скасування санкцій проти РФ"
Фото: EPA/UPG

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ключова вимога для скасування санкцій проти Росії - це виведення всіх російських військ з території України. Саме це, за словами глави німецького зовнішноьополітичного відомства, допоможе встановити мир в Європі. Про це Бербок сказала в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, передає DW. 

"Припинення вогню може бути лише першим кроком. Мир на умовах, які диктуються Росією, не принесе бажаної безпеки ні Україні, ні нам у Європі. Ми більше ніколи не зможемо покладатися лише на обіцянки Путіна", - сказала вона.

Раніше Німеччина дала зрозуміти, що не буде заперечувати проти впровадження нафтового ембарго стосовно Росії. 

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