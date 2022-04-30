РФ в останній момент здійснила платежі за своїми боргами, щоб уникнути дефолту

Цієї п'ятниці Росія запобігла дефолту за своїм боргом, зробивши платіж в останню хвилину із золотовалютних резервів, що знаходяться за межами країни.

Про це повідомили представники Міністерства фінансів США, передає "Голос Америки".

Сума платежу не розголошується, але раніше Міністерство фінансів РФ заявило, що воно спробувало зробити платіж у розмірі 649 мільйонів доларів, що підлягає виплаті 6 квітня, за рахунок двох облігацій американському банку, JPMorgan Chase.

На той момент, посилення санкцій, запроваджених за війну в Україну, не дозволило прийняти платіж, тому Москва спробувала зробити оплату боргу в рублях.

Інвестори та рейтингові агенції не вірили, що Росія зможе конвертувати рублі в долари до закінчення 30-денного пільгового періоду наступного тижня. Це призвело до припущень, що Москва рухається до історичного дефолту.

Росія не оголошувала дефолту за своїми зовнішніми боргами з часів більшовицької революції 1917 року, коли крах Російської імперії призвів до створення СРСР.

Нагадаємо, 4 квітня Мінфін РФ переказав кошти для виплати купонного доходу та погашення єврооблігацій в рублях, адже банк-кореспондент не дозволив здійснювати виплату в доларах. Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинги РФ в іноземній валюті з CC/C до SD/SD, що означає вибірковий дефолт. У S&P проінформували, що у РФ є 30 днів, щоб не допустити дефолт.

9 березня Fitch обвалило кредитний рейтинг РФ до переддефолтного стану.

За прогнозами аналітиків американської фінансової корпорації Morgan Stanle, РФ уже найближчими місяцями ризикує втратити платоспроможність. Аналітики компанії прогнозували Росії дефолт "у венесуельському стилі" вже в квітні. Раніше про те, що санкції за військове вторгнення в Україну можуть привести Росію до дефолту, попереджали також аналітики JPMorgan.

У Білому домі раніше зазначили, що США разом із європейськими союзниками активно працюють над розширенням санкцій проти РФ, щоб їй довелося вибирати між дефолтом і використанням валютних резервів, що залишилися. Міністр фінансів РФ пригрозив "судитися", якщо Захід оголосить дефолт за євробондами. При цьому він не уточнив юридичних можливостей Росії, а також не сказав, де може відбутися це судове засідання.