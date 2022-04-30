США не вірять, що РФ має намір застосувати ядерну зброю

Пентагон не бачить підтверджень заяв Росії у її ядерному потенціалі.

Високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив, що Сполучені Штати не вірять в існування загрози застосування Росією ядерної зброї, попри недавню ескалацію риторики Москви. Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

"Ми продовжуємо щодня стежити за їх ядерним потенціалом, наскільки це можливо, і ми вважаємо, що не існує загрози застосування ядерної зброї і немає загрози території НАТО", - заявив чиновник.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про «реальну небезпеку» початку третьої світової війни та серйозні загрози застосування ядерної зброї. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав цю заяву свідченням того, що Росія відчуває свою поразку у війні проти України.