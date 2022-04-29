Росія використовує склади Придністровʼя для контрабанди зброї, – ГУР Міноборони

Росія використовує боєприпаси сепаратистського регіону Молдови Придністровʼя для контрабанди зброї. Про це повідомив представник Головного розвідувального управління Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі "Настоящего времени".

Інша частина з придністровських складів у с. Ковбасна використовується під час навчань росіян для відпрацювання оборони та контрнаступу.

Скібіцький додав, що поточна ситуація в регіоні є явним сигналом про готовність Росії використати територію Придністровʼя як додатковий плацдарм для агресії не лише проти України, а й, можливо, проти Молдови.

"Ми відстежуємо розвиток ситуації в Придністров’ї. Там зараз іде серйозна боротьба між представниками влади та дуже активно працюють спецслужби російської федерації. Здійснені на території "ПМР" терористичні акти були спрямовані на примушення Придністровського керівництва погодитись на розширення присутності російських військ. Крім того, вибухи на об’єктах будуть подаватися як загроза для населення регіону та сигнал керівництву Республіки Молдова відмовитися від проєвропейської політики. Основна мета – залишити цей регіон повністю під контролем москви, як вона намагається це зробити протягом 30 років", – заявив він.

За словами розвідника, самі теракти є дуже харакетрними для російської ФСБ. За даними ГУР, все, що зараз відбувається на території Придністров’я, перебуває під контролем російської спецслужби.

Нагадаємо, за наявною інформацією української розвідки, ФСБ продовжить серію провокативних терактів на території Придністровʼя.

Увечері 23 квітня сепаратистський регіон Молдови Придністровʼя заявив про обстріл будівлі свого "міністерства державної безпеки". Як заявлялося, постраждалих немає.

У Генеральному штабі ЗСУ попереджали, що силовики Придністровʼя можуть вчиняти диверсії в Україні. Втім ознак підготовки придністровських збройних формувань до боїв проти України не виявляли.

Однак 26 квітня в Генштабі ЗСУ заявили, що російські війська у Придністров’ї приведені у повну бойову готовність. Того ж дня в Придністровʼї підірвали дві вежі звʼязку.

Крім того, за даними нашої розвідки, РФ готує ракетний удар по Придністров’ю з жертвами серед мирного населення. Україна до провокації не має стосунку.