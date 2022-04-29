Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ЗСУ, ймовірно, знищили ще один російський корабель, інформація потребує уточнення – Арестович
ЗСУ, ймовірно, знищили ще один російський корабель, інформація потребує уточнення – Арестович
США: російські військові страчували українців на Донеччині
США: російські військові страчували українців на Донеччині
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Олег Карпенко: У перші дні війни ми викупили все, що можливо було: квадрокоптери, тепловізори, радіостанції
Олег Карпенко: У перші дні війни ми викупили все, що можливо було: квадрокоптери, тепловізори, радіостанції
Два місяці кривавої війни по тому: кільце навколо Путіна почало стискатися
Два місяці кривавої війни по тому: кільце навколо Путіна почало стискатися
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
ГоловнаСвіт

Росія використовує склади Придністровʼя для контрабанди зброї, – ГУР Міноборони

Інша частина боєприпасів невизнаної "республіки" використовується для тренувань росіян. 

Росія використовує склади Придністровʼя для контрабанди зброї, – ГУР Міноборони
Флаги ПМР и РФ, Тирасполь
Фото: Мирослава Заец / Gordonua.com

Росія використовує боєприпаси сепаратистського регіону Молдови Придністровʼя для контрабанди зброї. Про це повідомив представник Головного розвідувального управління Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі "Настоящего времени".

Інша частина з придністровських складів у с. Ковбасна використовується під час навчань росіян для відпрацювання оборони та контрнаступу.

Скібіцький додав, що поточна ситуація в регіоні є явним сигналом про готовність Росії використати територію Придністровʼя як додатковий плацдарм для агресії не лише проти України, а й, можливо, проти Молдови. 

"Ми відстежуємо розвиток ситуації в Придністров’ї. Там зараз іде серйозна боротьба між представниками влади та дуже активно працюють спецслужби російської федерації. Здійснені на території "ПМР" терористичні акти були спрямовані на примушення Придністровського керівництва погодитись на розширення присутності російських військ. Крім того, вибухи на об’єктах будуть подаватися як загроза для населення регіону та сигнал керівництву Республіки Молдова відмовитися від проєвропейської політики. Основна мета – залишити цей регіон повністю під контролем москви, як вона намагається це зробити протягом 30 років", – заявив він.

За словами розвідника, самі теракти є дуже харакетрними для російської ФСБ. За даними ГУР, все, що зараз відбувається на території Придністров’я, перебуває під контролем російської спецслужби.

Нагадаємо, за наявною інформацією української розвідки, ФСБ продовжить серію провокативних терактів на території Придністровʼя. 

Увечері 23 квітня сепаратистський регіон Молдови Придністровʼя заявив про обстріл будівлі свого "міністерства державної безпеки". Як заявлялося, постраждалих немає. 

У Генеральному штабі ЗСУ попереджали, що силовики Придністровʼя можуть вчиняти диверсії в Україні. Втім ознак підготовки придністровських збройних формувань до боїв проти України не виявляли.  

Однак 26 квітня в Генштабі ЗСУ заявили, що російські війська у Придністров’ї приведені у повну бойову готовність. Того ж дня в Придністровʼї підірвали дві вежі звʼязку

Крім того, за даними нашої розвідки, РФ готує ракетний удар по Придністров’ю з жертвами серед мирного населення. Україна до провокації не має стосунку. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також