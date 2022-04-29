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Норвегія закриває кордони і порти для російських суден та вантажівок

Із цього обмежувального заходу є декілька винятків. 

Норвегія закриває кордони і порти для російських суден та вантажівок
Фото: EPA/UPG

Норвегія вирішила доєднатися до санкцій Євросоюзу та закрити кордони та порти для російських вантажівок і суден. Про це з посиланням на норвезьке міністерство закордонних справ пише Reuters.

Водночас російські риболовні судна, які часто вивантажують улов у портах на півночі Норвегії, від санкцій звільняються. Також обмеження не стосуються норвезького арктичного архіпелагу Шпіцберген.

Норвегія не є членом Євросоюзу, тож рішення про санкції ухвалює самостійно. 

Після початку повномасштабної війни Росії Норвегія вирішила виділити українцям 4000 протитанкових ракет, декілька видів засобів захисту та іншу військову техніку. 

У квітні країна передала ЗСУ зенітно-ракетні комплекси "Містраль", що дозволяють збивати літаки та гелікоптери на малій висоті. 

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