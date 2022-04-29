Німеччина дала зрозуміти, що не заперечуватиме проти нафтового ембарго, – Bloomberg

Для ембарго на рівні ЄС потрібна згода всіх 27 країн-членів.

Німеччина дала зрозуміти, що не буде заперечувати проти впровадження нафтового ембарго стосовно Росії. Водночас ФРН скептично ставиться щодо думки, що це найбільш ефективний спосіб завдати збитків президенту РФ. Про це пише Bloomberg.

Wall Street Journal додає, що Німеччина вже зараз готова припинити купувати російську нафту, і це розчищає шлях для Євросоюзу заборонити її імпорт.

Раніше Берлін був одним із головних противників впровадження санкцій проти купівлі нафти й газу в Росії. Однак у середу представники Німеччини в європейських установах зняли заперечення країни проти повного ембарго на нафту – за умови, що Берліну дадуть достатньо часу для забезпечення альтернативного постачання.

Берлін змінив думку щодо ембарго після досягнення угоди з Польщею, згідно з якою ФРН зможе імпортувати нафту від світових експортерів через порт Гданськ у Балтійському морі.

За інформацією WSJ, рішення про поетапне впровадження нафтового ембарго в Євросоюзі можуть ухвалити вже наступного тижня. США наполягають, щоб європейські союзники уникали кроків, які можуть призвести до затяжного зростання цін на нафту.

Обережне ставлення до наслідків ембарго продовжують висловлювати Італія, Угорщина, Австрія та Греція. Для заборони на імпорт російської нафти потрібна згода всіх 27 країн-членів Євросоюзу.

За оцінкою брюсельського аналітичного центру Bruegel, ЄС платить російським компаніям близько 1 млрд євро на день за енергоресурси.

Як зазначає голова Офісу президента Андрій Єрмак, у санкційному плані групи Макфола-Єрмака пропонується союзникам саме нафтове ембарго, яке позбавить РФ значних коштів і обвалить її економіку.

Нагадаємо, 26 квітня міністр економіки ФРН Роберт Габек заявив, що Німеччина готова припинити постачання російської нафти. Частка російської нафти на німецькому ринку становить лише близько 12 відсотків. І ця частка припадає виключно на постачання для нафтопереробного заводу PCK у Шведт-на-Одері.

Міністр закордонних справ Анналена Бербок заявляла, що країна планує припинити імпорт російської нафти до кінця 2022 року.