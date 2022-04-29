Польща натякнула на готовність охороняти небо Словаччини в обмін на передачу Україні МіГ-29

Польща висловила готовність охороняти словацький повітряний простір, якщо країна перестане використовувати радянські винищувачі МіГ-29. На початку квітня Словаччина заявляла, що розгляне можливість надання Україні літаків для захисту від вторгнення російських сил. Але для цього їй потрібно організувати оборону свого повітряного простору.

Заяви щодо змін в обороні неба Словаччини пролунали на спільній пресконфренції польського та словацького міністрів оборони. Про це пише Sky News.

"Я отримав підтвердження, що Польща готова подбати про повітряний простір Словаччини, коли вона вирішить призупинити використання літаків МіГ-29", – заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Над.

Міністр оборони додав, що для такого кроку необхідні законодавчі заходи, і держава працює над цим питанням.

Голова оборонного відомства Польщі Маріуш Блащак своєю чергою заявив, що його країна може використати досвід охорони повітряного простору країн Балтії.

"Як правило, ми будемо розширювати сферу діяльності польської чергової групи, яка використовує літаки F-16", – сказав він.

Словаччина має у використанні 12 літаків МіГ-29 та очікує постачання першої партії замовлених у США F-16 у 2024 році.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Словаччина передала нашим захисникам С-300 для протиповітряної оборони. 19 березня зʼявилась інформація, що Німеччина і Нідерланди на прохання НАТО поставлять Словаччині американські зенітні ракетні комплекси Patriot замість її систем ППО С-300, які вона у свою чергу передасть Україні.