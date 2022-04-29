Чеченці та буряти влаштували перестрілку поблизу Чорнобаївки, бо не могли поділити награбоване

В окупованій Киселівці Чорнобаївської сільської громади Херсонської області сталася перестрілка між військовими РФ чеченської та бурятської національності.

В нічному інциденті відзначились по понад 50 учасників з кожного боку. Точна кількість поранених і загиблих наразі невідома, інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Причини міжетнічного конфлікту полягають в небажанні бурятів вести наступальні бойові дії та «нерівноправність» умов з чеченцями. Останні взагалі не бувають на передовій, залишаючись в тилу виключно в якості «загороджувальних загонів». Їхнє завдання – спонукати підрозділи окупантів до активних дій. Тобто, відкривати вогонь по тому, хто намагається відступати", – зазначають у ГУР.

Ще одна причина – нерівномірність розподілу награбованого. Адже основний "зиск" від мародерства отримують чеченці.

Через небажання йти у наступ виник конфлікт між командирами та особовим складом підрозділів ЗС РФ і в окупованій Федорівці Запорізької області. Росіяни скаржаться місцевим жителям на обман при підписанні контрактів та отриманні згоди на участь у бойових діях.

З’ясувалося, що російським контрактникам обіцяли операцію за "кримським сценарієм". Тобто, відсутність спротиву з боку України, виділення житла на зайнятих територіях та спокійне проходження служби.

Побачивши реальну картину, багато росіян відмовилось далі служити в армії. Це спричинило конфлікт, розбиратися в якому прибули представники ФСБ. Частину військовослужбовців після проведених допитів вивезли в невідомому напрямку. До місця несення служби вони не повернулися, повідомляє українська розвідка.