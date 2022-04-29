У Німеччині підвищать соцдопомогу українським біженцям

З червня українцям, які шукають у Німеччині захисту від війни, буде надано кращий рівень соціального захисту і підтримку у пошуку роботи. Це передбачено урядовим законопроєктом, який невдовзі розгляне Бундестаг, передає Німецька хвиля.

Досі біженці з України отримували соціальну допомогу на підставі закону про шукачів притулку, яка становила, залежно від місця перебування, дещо більше 300 євро на місяць для дорослої людини і трохи менше для неповнолітніх дітей.

Починаючи з 1 червня українці, які отримали дозвіл на проживання відповідно до §24 закону про перебування іноземців, отримуватимуть соціальну допомогу, яку отримують німецькі безробітні. Базова ставка допомоги для дорослого становить 449 євро.

Відповідні зміни стануть можливими після того, як Бундестаг найближчим часом розгляне законопроєкт, схвалений 27 квітня федеральним урядом. На соціальний захист українських біженців уряд виділив два мільярди євро.

Зазначається, що українців у питанні соціальних гарантій буде прирівняно до людей, які мають постійний дозвіл на проживання у Німеччині, і до осіб, які отримали політичний притулок у країні. Відповідний статус, який біженці з різних куточків світу отримують в індивідуальному порядку після багатомісячного розгляду заяви на притулок, українці отримують автоматично, протягом кількох тижнів.

Українці, які подають заявки на захист на підставі §24, отримують у Німеччині дозвіл на проживання, як правило, на рік чи два. В разі ухвалення відповідного рішення на рівні ЄС, захист буде подовжено загалом до трьох років.

Як повідомляли, Уу Швейцарії українські біженці більше не зможуть самі обирати, де їм жити.