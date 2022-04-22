Українські біженці більше не зможуть самі обирати, де їм жити у Швейцарії

Швейцарія відрегулює систему розміщення біженців з України. Відтепер вони не зможуть самостійно обирати, де їм жити у країні, натомість уряд розміщуватиме їх по швейцарських кантонах (регіонах). Про це повідомляє видання swissinfo.

Державний секретаріат з міграції (SEM, підрозділ Міністерства юстиції та поліції) заявив, що мета полягає в розміщенні зареєстрованих українських біженців з урахуванням можливостей регіонів на підставі принципу пропорційності.

Як пояснює видання, федеральний центр спочатку розміщує біженців у центрах прийому та розміщення мігрантів, а потім розподіляє їх по кантонах. Проте в разі форс-мажору система зазнає підвищеного навантаження, а по суті – перестала працювати.

Як заявив представник SEM Давід Келлер, "труднощі в організації розподілу кількості біженців, що збільшується, відчутні насамперед міста, такі як Цюрих, Базель і Берн, а також кантон Тічино. Біженці воліють селитися, що зрозуміло, у найпопулярніших і найрозвиненіших регіонах. Тепер із цією практикою буде покінчено".

Біженці та швейцарські сім'ї, які їх приймають, більше не зможуть самостійно приймати рішення щодо розселення осіб, які шукають захисту від війни. Проте, як зазначається, сім'ї та групи біженців, що склалися, зможуть залишатися разом.

Якщо хтось із біженців захоче змінити кантон, то згоду на це має дати кантональна влада з урахуванням принципу пропорційності.

Видання зазначає, від початку війни у Швейцарії було зареєстровано близько 37 000 біженців з України. Близько половини з них було розміщено у приватних домогосподарствах за підтримки неурядових організацій та окремих громадян.