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Великобританія відновила тренування українських військових – навчають роботі з новою технікою

Зокрема й поводженню з новими броньованими машинами. 

Великобританія відновила тренування українських військових – навчають роботі з новою технікою
Mastiff
Фото: Wikipedia

Невелика кількість українських військових проходить тренування у військових Великобританії вперше з початку повномасштабної війни з РФ. Цього місяця вони почали навчання на броньованих патрульних машинах, які подарували британці, пише Reuters із посиланням на речника британського премʼєр-міністра.

Загалом Великобританія надає укранцям 120 броньованих патрульних машин, зокрема Mastiff, які використовуються для розвідки та патрулювання. Сполучене Королівство надає захисникам України озброєння, яке вони раніше не використовували. 

"Розумно, щоб вони пройшли необхідну підготовку, щоб найкращим чинм використовувати його. Ми завжди усвідомлюємо, що сприймається як ескалація, але очевидно, що ескалацією є дії режиму Путіна", – повідомив речник премʼєр-міністра Великобританії.  

Британські військові тренують українців із 2014 – року першого вторгнення Росії у Крим і Схід. У лютому 2022 навчання було припинене, нібито щоб РФ не сприйняла це за втручання країни НАТО. 

The Times писало, що тренування українців британцями були відновленні у квітні. Тоді британське Міноборони відмовилося надавати офіційний коментар щодо повернення навчань. 

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