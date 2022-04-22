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У Європейському командуванні армії США створено оперативний центр координування зусиль військової допомоги Україні

Існування оперативної групи раніше не розголошувалося.

У Європейському командуванні армії США створено оперативний центр координування зусиль військової допомоги Україні
Фото: atlanticcouncil.org

У німецькому Штутгарті діє координаційний центр з допомоги Україні на базі Європейського командування Збройних сил США.

Про це повідомляє The New York Times.

"Представники 14 країн, у тому числі України, направили офіцерів зв’язку до оперативної групи в Штутгарті, яка приймає запити від уряду в Києві та організовує доставку зброї та припасів з різних країн, сказав один із чиновників, який не був уповноважений публічно говорити про спроби озброїти Україну проти Росії", - сказано у повідомлені.

Існування оперативної групи раніше не розголошувалося.

Нагадаємо, США оснастять для України п’ять артилерійських дивізіонів і нададуть нові безпілотники-камікадзе.

Новий безпілотник, який незабаром відправиться в регіон, під назвою Phoenix Ghost, є раніше невідомою конструкцією, яку «швидко розробили ВПС» після обговорення з українськими військами про те, які види зброї їм потрібні, сказав другий чиновник.

За словами чиновників, він приблизно схожий на дрон Switchblade, який вже відправили в Україну, оскільки він здатний спостерігати, але в кінцевому підсумку використовується для врізання в ціль і вибуху при ударі.

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