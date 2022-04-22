Президент закликав мешканців тимчасово окупованих територій дуже уважно ставитись до інформації, яку вони надають загарбникам про себе.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що спроба нової анексії з боку Росії призведе до нових потужних санкцій, які "зроблять її настільки бідною, як після 1917 року".

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

Президент розповів, що сьогодні в Київ прибули прем'єр-міністри Іспанії та Данії. Він подякував їм за допомогу нашій обороні, а також за санкційний тиск на Росію.

"Закликав Іспанію, Данію та всі інші європейські демократії ще посилити санкції за цю війну. Нарешті ввести нафтове ембарго, обов'язково від'єднати всю банківську систему Росії від глобальної фінансової системи. І обовʼязково – допомагати нам у притягненні до відповідальності усіх винних у воєнних злочинах проти українців", - розповів Зеленський

Президент наголосив, що на півдні та сході російські окупанти продовжують робити спроби анексії, щоб у загарбників були підстави для них говорити хоча б про якісь "перемоги". Російські війська накопичують сили, заганяють на нашу землю нові батальйонні тактичні групи, намагаються навіть розпочати так звану "мобілізацію" в окупованих районах України.

"Закликаю мешканців південних районів України – в Херсонській та Запорізькій областях – дуже уважно ставитись до того, яку інформацію про себе ви даєте загарбникам. І якщо вони просять вас заповнити якісь анкети, залишити десь ваші паспортні дані, то знайте – це не для того, щоб вам допомогти. Не для того, щоб просто "переписати" людей, які живуть на певній території, як вони кажуть. Ні. І не для того, щоб дати вам якусь гуманітарну допомогу. Це для того, щоб реально сфальшувати на вашій землі так званий «референдум», якщо надійде команда з Москви реально влаштувати таку виставу. І це – реальність. Будьте обережні", - сказав Зеленський.

"Хочу одразу сказати – жодні «ХНР» не пройдуть. Якщо комусь хочеться ще нової анексії, то це може призвести хіба що до нових потужних санкційних ударів по Росії. Ви залишите свою країну настільки бідною, наскільки бідною Росія не була з часів Громадянської війни після 1917 року. Тож, краще зараз – шукайте мир", - додав президент.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники на тимчасово захопленій території Херсонської області планують провести 1 травня так званий "референдум". А впродовж 2-10 травня - зробити "перепис населення".