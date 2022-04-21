Зеленський на сесії Світового банку: Ми потребуємо до $7 мільярдів фінансової підтримки щомісячно

Президент Володимир Зеленський наголосив, що за попередніми даними, російське вторгнення спричинило Україні 550 мільярдів доларів збитків.

Про це він заявив під час виступу на сесії Світового банку.

Президент розповів, що через бомбардування та обстріли російських військ в Україні зруйновано або пошкоджено 1141 заклад освіти.

"Не в кожній державі світу взагалі є стільки освітніх обʼєктів, скільки в Україні зруйнувано російськими військами. І якщо лише закладів освіти зруйновано стільки, то ви можете собі уявити, скільки знищено всього іншого. Лікарні, інфраструктурні обʼєкти, підприємства та звичайні житлові будинки", - зазначив він.

Росія заблокувала наші порти на Чорному і Азовському морях, що значно знизило український експорт, зокрема - аграрної продукції. Через нестачу українського продовольства на світовому ринку вже відчувається початок кризи. Нещодавній звіт Всесвітньої продовольчої програми ООН зазначив, що зростання цін на продукти харчування цього року призведе до голоду приблизно 47 мільйонів людей у 81 країні світу.

"Звичайно, ми робимо все можливе, щоб налагодити експорт нашої продукції. Ми почали і посівну кампанію в цьому році – настільки, наскільки це можливо. Але ніхто в світі не може бути впевнений в тому, що продовольчу безпеку вдасться гарантувати, поки ця війна триває – триває війна Росії на нашій землі. Припинити війну зараз і звільнити нашу територію від російських загарбників – це єдиний надійний шлях зупинити розгортання продовольчої кризи", - наголосив Зеленський.

Президент також розповів, що російські військові цілеспрямовано знищують усі обʼєкти, які можуть дати економічну основу для життя - залізничні вокзали, продовольчі склади, хлібозаводи, нафтобази тощо..

"Станом на цей час – враховуючи економічний спад та зруйновані економічні звʼязки – ми потребуємо до 7 мільярдів доларів фінансової підтримки щомісячно. Для відновлення після цієї війни Україна буде потребувати ще сотень мільярдів доларів. Я впевнений, у кожного з вас є ці розрахунки, впевнений в цьому", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Світовий банк передбачає, що обсяги виробництва в Україні до кінця 2022 року скоротяться на 45,1% через закриття підприємств, скорочення експорту і руйнування виробничих потужностей на тлі нападу РФ.

Тільки в кінці березня повідомлялось, що з врахуванням майбутніх втрат збитки України через Росію, яка розв'язала війну, вже перевищують 1 трлн доларів.