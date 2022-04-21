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Президент Франції закликав Росію дозволити цивільним мешканцям покинути Маріуполь

Також Макрон наголосив про важливість допустити в місто гуманітарну допомогу.

Президент Франції закликав Росію дозволити цивільним мешканцям покинути Маріуполь
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емануель Макрон закликав Росію дозволити жителям Маріуполя покинути місто. Про це він написав у своєму твітер-акаунті.

"У Маріуполі ситуація лише погіршується. Десятки тисяч мирних людей опинилися у пастці. Я ще раз закликаю Росію поважати міжнародне гуманітарне право, дозволити жителям покинути місто, пропустити гуманітарну допомогу", - написав Макрон

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запросив Макрона відвідати Україну, щоб той на власні очі побачив звірства російських військових і зрозумів, що це - не просто війна, а геноцид українського народу.

Макрон, який отримав найбільшу підтримку французів у першому турі нових президентських виборів, відмовився називати геноцидом дії Росії у війні проти України і назвав росіян і українців братами. Водночас президенти Польщі та США переконані, що президент Путін цілеспрямовано знищує українську націю.

У МЗС України відреагували на словам Макрона і наголосили, що Україна та Росія були близькі через історичні обставини, але "братерство народів" є вигаданим. "Україна та Росія історично близькі з об’єктивних причин, але міф про два братських народи Росії та України почав руйнуватися після окупації Криму та агресії на Донбасі у 2014 році. Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що після масових злочинів і вбивств, які вчинили російські військові в Україні, ніхто не має морального права говорити про "братерство".

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