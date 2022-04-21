Майже 200 окупантів ліквідували на сході українські бійці

Майже дві сотні російських окупантів ліквідували українські бійці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Про це повідомили на Facebook-сторінці угруповання.
Захисники України відбили три атаки загарбників.
"Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки", - повідомили військові.
Серед втрат окупантів:
Нагадаємо, днями ОТУ "Схід" повідомило, що українським бійцям вдалося відбити п'ять атак окупантів. В результаті загинуло 60 загарбників.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на 21 квітня вдалося ліквідувати близько 21 тисячі загарбників.