Майже 200 окупантів ліквідували на сході українські бійці

Захисники також відбили три атаки загарбників і знищили ворожу техніку.

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Майже дві сотні російських окупантів ліквідували українські бійці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомили на Facebook-сторінці угруповання.

Захисники України відбили три атаки загарбників.

"Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки", - повідомили військові.

Серед втрат окупантів:

танків – 5

БМП – 2

БТР – 1

артилерійських систем – 1

АТ – 9

літаків – 1

БПЛА – 3.

Нагадаємо, днями ОТУ "Схід" повідомило, що українським бійцям вдалося відбити п'ять атак окупантів. В результаті загинуло 60 загарбників.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 21 квітня вдалося ліквідувати близько 21 тисячі загарбників.