Росія перекинула в Маріуполь окупантів, які чинили звірства в Бучі, - "Азов"

Росія перекинула в Маріуполь своїх солдатів, які чинили звірства в Бучі.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі полк "Азов".
Захисники Маріуполя виявили в місті ворожу військову техніку - російські танки з позначкою "V".
"Це означає, що в місто було перекинуто підрозділи окупантів, які чинили звірства в Бучі: вбивали, ґвалтували, закатовували цивільне населення", - йдеться в повідомленні "Азову".
Бійці наголосили - просто зараз "путінська орда продовжує нищівне свавілля в зруйнованому вщент місті, де і досі залишається близько ста тисяч населення".
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Нагадаємо, за інформацією радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, попри те, що Путін скомандував Шойгу "не штурмувати" промзону Маріуполя, російська армія бомбить "Азовсталь".
У Мангуші під Маріуполем окупанти підготували кілька 30-метрових могил для поховання загиблих.