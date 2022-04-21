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ЗСУ збили ворожий Су-34 поблизу Ізюма

На Харківщині тривають бої з окупантами.

ЗСУ збили ворожий Су-34 поблизу Ізюма
Фото: Укрінформ

Українські військові збили ще один ворожий літак. Це сталося сьогодні, 21 квітня, у Харківській області.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні наші захисники знищили ще один ворожий літак Су-34. Російський винищувач ліквідували на Ізюмщині, де зараз тривають бої з окупантами", – у телеграмі написав очільник Харківщини. 

За попередню добу, 20 квітня, протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних Сил ЗСУ було знищено чотири повітряні цілі російських окупантів: три БпЛА (ОТР типу "Орлан-10") та одну крилату ракету.

Загалом у війні з Україною РФ втратила вже 172 літаки і 151 гелікоптер.

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