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Групи розмінування Нацгвардії знешкодили на Київщині понад 3 тисячі вибухонебезпечних предметів

Підрозділи проводять інженерну розвідку місцевості полів, доріг та прилеглих територій до населених пунктів області, де перебував ворог.

Групи розмінування Нацгвардії знешкодили на Київщині понад 3 тисячі вибухонебезпечних предметів
Фото: МВС

Групи розмінування Національної гвардії України вже виявили та знешкодили на Київщині понад 3 100 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Підрозділи проводять інженерну розвідку місцевості полів, доріг та прилеглих територій до населених пунктів області, на яких знаходилися позиції противника та де була знищена техніка російських окупантів. 

Окрім цього, на території Київської області ворог залишив після себе багато вибухонебезпечних предметів: нерозірваних снарядів, мін, розтяжок, які несуть небезпеку для мирного населення. 

“Інженерно-саперні підрозділи НГУ щоденно виявляють та знищують небезпечні знахідки на звільнених територіях Київської області. У разі виявлення підозрілих предметів просимо негайно повідомити про знахідку представників поліції, аварійно-рятувальних служб або зателефонувати за номерами 101, 102”, – йдеться у повідомленні.

Фото: МВС

Нагадаємо, у ДСНС нагадали про небезпеку ходити в ліс, на водойми, поля, де проводились бойові дії. Також не варто заходити до покинутих споруд та будинків.

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