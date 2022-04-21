В Бородянці знайшли ще дві братські могили з девʼятьма загиблими

Всі жертви – цивільні, деякі з них піддавалися катуванням.

У Бородянці на Київщині виявили ще два масових захоронення мирних жителів, убитих російськими військовими.

Могили були знайдені 20 квітня. В одній із них – двоє чоловіків 35 років і пʼятнадцятирічна дівчина. Про це повідомили в поліції Київської області.

"В другому місці захоронення правоохоронці виявили тіла шести людей – 4 чоловіка та 2 жінки. Особи чотирьох вдалося ідентифікувати – це також місцеві мешканці, імена двох загиблих людей поки залишаються невстановленими", – повідомили правоохоронці.

Фото: Поліція Київської області Масове захоронення в Бородянці

Місця захоронення оглянули криміналісти, слідчі і начальник поліції області Андрій Нєбитов.

"Ці люди були вбиті окупантами, у деяких із загиблих є ознаки катувань. Хочу підкреслити, що ці люди – цивільні. Російські військові свідомо розстрілювали мирних людей, які не чинили жодного опору та не становили жодної загрози”, – заявив Андрій Нєбитов.

Тіла всіх загиблих було доставлено до моргів Київщини. Згодом ідентифіковані тіла передадуть родичам для поховання.

Нагадаємо, Бородянка, за даними генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, за кількістю цивільних жертв найбільше постраждала із населених пунктів Київської області. Це смт було окуповане 27 лютого і звільнене 1 квітня.

Ворог знищив дві третини багатоповерхівок Бородянки, обстрілів зазнали і приватні будинки. Про те, як смт виглядало через 18 днів після звільнення, дивіться у репортажі.

Точна кількість загиблих у Бородянці досі невідома, адже робота над розбиранням завалів ще триває.

До цього смт під час своїх візитів в Україну їздили президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії, а вчора там побував президент Євроради Шарль Мішель.