Селище Бородянка стало одним із тих, яке трапилося на шляху російської армії до столиці. Ворог зайшов туди 27 лютого і лишався аж до 1 квітня – дня, коли українські захисники вибили окупантів з багатьох населених пунктів Київської області.

Фото: Владислав Кузніченко

Колись приблизно тринадцятитисячне смт за майже 50 кілометрів від Києва зустрічає нині позначками про міни, порожніми віконницями, зрівняними із землею будинками, спаленими автівками і вигорілою землею. За словами міністра регіонального розвитку Олексія Чернишова, ворогами тут пошкоджено чи знищено дві третини багатоповерхівок. Вісім багатоквартирних будинків демонтують – відновленню вони не підлягають.

LB.ua побував у Бородянці кілька разів: шостого квітня, менш ніж за тиждень після деокупації і через 18 днів після неї.

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Після появи докладної інформації про масові звірства росіян у Бучі здавалося, що страшніше бути вже не може. Аж потім генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила: найгірша ситуація із жертвами серед цивільних у Київській області саме в Бородянці.

Центральну вулицю Бородянки знищили авіацією, ударів завдавали і з артилерії. Точна кількість загиблих від рук ворога тут все ще невідома – рятувальники продовжують розбирати завали. Однак очевидно, що загиблих багато – з-під завалів лише двох будинків дістали тіла 26 людей, понад 200 мешканців станом 6 квітня вважалися зниклими безвісти. Станом на 17 квітня рятувальники виявили тіла 41 людини.

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

На вцілілих парканах і стінах смт багато написів: "живут люди", "дети", "русские нах*й" – для окупантів, "стой, стреляю" і "V" – від них для українців.

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Є й позначки, що зʼявилися вже після деокупації – "обережно, міни". Мін тут багато – ними була буквально всіяна траса в житомирському напрямку.

Попри незліченну кількість нагадувань про смерть, Бородянка – це також і життя: квіти, вуличні собаки, рятувальники, правоохоронці, волонтери, вцілілі мешканці. Бородянці – окрема категорія нескореності. До прикладу, місцева жителька Тетяна врятувала під час окупації вісьмох людей. Вона носила воду та ділилася власними продуктами із заблокованими під завалами людьми, йдеться в сюжеті Укрінформу.

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Київська ОВА повідомляє, що Бородянку вже обстежили на предмет мін, населений пункт уже навіть встигли відвідати президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії. "Ось де темна сторона людства показала своє обличчя", – прокоментував побачене литовський лідер Гітанас Науседа.

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Однак у селищі належить виконати ще чимало робіт, зокрема, повернути централізоване водопостачання й відведення. Для волонтерів і рятувальників, які працюють над відновленням смт, тут встановили передані зі Закарпаття модульні будинки. Це дозволило не виїжджати за межі, а жити просто тут, щоб якомога оперативніше усунути наслідки бойових дій.

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко

Фото: Владислав Кузніченко