Мер Маріуполя закликав мешканців не боятися евакуації

Мер Маріуполя Вадим Бойченко закликав маріупольців терміново евакуюватись із міста до Запоріжжя, поки є нагода. Про це мер повідомив у телеграмі.

Евакуація розпочинається о 14.00. Точка збору та посадки людей в автобуси - вулиця Таганрозька навпроти Пивзаводу. Також посадка буде за адресами:

Проспект Перемоги, 1 біля заводоуправління Азовсталі

Бульвар Шевченко на кільці біля Порт-Сіті.

Маршрут руху колони: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Оріхів – Запоріжжя.

"Рідні маріупольці, за ці довгі та неймовірно важкі дні ви виживали у нелюдських умовах. Ви знаходилися в інформаційному вакуумі без доступу до будь-якої інформації. Ви могли почути різне. Але я хочу, щоб ви знали головне – на вас чекають у Запоріжжі. Там безпечно. Не бійтеся та евакуюйтеся у Запоріжжі, де ви отримаєте всю необхідну допомогу – продукти харчування, медикаменти, предмети першої необхідності, а головне – ви будете у безпеці", - зазначив мер.

Він закликав усіх, чиї родичі залишаються у Маріуполі, зв'язатися з ними усіма способами та повідомити про евакуацію.

Нагадаємо, про відкриття гуманітарного коридору у Маріуполя для евакуації мирного населення зранку повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. Перед цим командир 36 бригади морпіхів майор Волина попросив світових лідерів врятувати військових і цивільних з "Азовсталі" та евакуювати їх до третіх країн.