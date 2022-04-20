Відзавтра в метро Києва відновиться рух до станції "Лісова"

З 21 квітня у столичному метрополітені поїзди на "Червоній гілці" відновлять рух до станції "Лісова".
Інтервал між поїздами за всіма лініями скоротять до 10-15 хвилин, повідомили на сторінці КМДА в Facebook.
"Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття", – зазначили в повідомленні.
Рух поїздів здійснюється:
- "Червона лінія": від станції "Академмістечко" до станції "Лісова"
- "Синя лінія": від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки"
- "Зелена лінія": від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір"
Працюють пересадкові вузли "Золоті ворота" - "Театральна" і "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту".
Без зупинки поїзди слідують повз станції: "Майдан Незалежності", "Хрещатик" та "Кловська".
Графік роботи метро може оперативно змінюватися.
Нагадаємо, в місті також поступово відновлюється рух наземного громадського транспорту. Дізнатися про бізнес, який відновив роботу в умовах воєнного стану, можна в додатку "Київ цифровий".