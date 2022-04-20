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Відзавтра в метро Києва відновиться рух до станції "Лісова"

Його було припинено з початком війни. 

Відзавтра в метро Києва відновиться рух до станції "Лісова"
Фото: Макс Требухов

З 21 квітня у столичному метрополітені поїзди на "Червоній гілці" відновлять рух до станції "Лісова".

Інтервал між поїздами за всіма лініями скоротять до 10-15 хвилин, повідомили на сторінці КМДА в Facebook.

"Підземні станції продовжують цілодобово приймати людей як укриття", – зазначили в повідомленні.

Рух поїздів здійснюється:

  • "Червона лінія": від станції "Академмістечко" до станції "Лісова"
  • "Синя лінія": від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки"
  • "Зелена лінія": від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір"

Працюють пересадкові вузли "Золоті ворота" - "Театральна" і "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту". 

Без зупинки поїзди слідують повз станції: "Майдан Незалежності", "Хрещатик" та "Кловська".

Графік роботи метро може оперативно змінюватися.

Нагадаємо, в місті також поступово відновлюється рух наземного громадського транспорту. Дізнатися про бізнес, який відновив роботу в умовах воєнного стану, можна в додатку "Київ цифровий". 

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