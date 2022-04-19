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Як виглядають будинки Києва, обстріляні за час війни. ФОТОРЕПОРТАЖ

Протягом майже двох місяців війни у Києві від російських обстрілів постраждало більше 200 житлових будинків. Фотокореспондент LB.ua зафіксував на камеру, як вони виглядають сьогодні. 

Оболонський район

вул. Богатирська
Фото: Макс Требухов
вул. Богатирська
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Шевченківський район

вул. Гаврилишина
Фото: Макс Требухов
вул. Гаврилишина
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

В частині квартир живуть люди.

Ще один обстріл в Шевченківському районі

вулиця Юрія Іллєнка
Фото: Макс Требухов
вулиця Юрія Іллєнка
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Дарницький район

вулиця Олександра Кошиця
Фото: Макс Требухов
вулиця Олександра Кошиця
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Будинок частково відселений.

Солом’янський район

проспект Валерія Лобановського
Фото: Макс Требухов
проспект Валерія Лобановського
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Ремонтують ресторан на першому поверсі. 

Подільський район

вулиця Мостицька
Фото: Макс Требухов
вулиця Мостицька
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Будинок частково відселений. 

Подільський район

проспект Правди
Фото: Макс Требухов
проспект Правди
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Розбирають завали.

Шевченківський район

вулиця Салютна
Фото: Макс Требухов
вулиця Салютна
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Будинок частково відселений.

Подільський район

проспект Свободи
Фото: Макс Требухов
проспект Свободи
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

В під’їзді, куди потрапила ракета, живуть люди.

Вікторія ҐуерраВікторія Ґуерра, журналістка, заступниця головного редактора
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