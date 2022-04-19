Оболонський район
Фото: Макс Требухов
вул. Богатирська
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Шевченківський район
Фото: Макс Требухов
вул. Гаврилишина
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
В частині квартир живуть люди.
Ще один обстріл в Шевченківському районі
Фото: Макс Требухов
вулиця Юрія Іллєнка
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Дарницький район
Фото: Макс Требухов
вулиця Олександра Кошиця
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Будинок частково відселений.
Солом’янський район
Фото: Макс Требухов
проспект Валерія Лобановського
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Ремонтують ресторан на першому поверсі.
Подільський район
Фото: Макс Требухов
вулиця Мостицька
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Будинок частково відселений.
Подільський район
Фото: Макс Требухов
проспект Правди
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Розбирають завали.
Шевченківський район
Фото: Макс Требухов
вулиця Салютна
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Будинок частково відселений.
Подільський район
Фото: Макс Требухов
проспект Свободи
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
В під’їзді, куди потрапила ракета, живуть люди.