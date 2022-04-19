НБУ змінив номери рахунків для зарахування коштів для підтримки ЗСУ та гумдопомоги постраждалим

Нацбанк України повідомив про зміни в реквізитах, за якими можна здійснити благодійний платіж для підтримки Збройних сил України та для гуманітарної допомоги українцям, котрі постраждали від війни з РФ.
Як повідомили в Нацбанку, йдеться про зміну номерів рахунків для зарахування коштів у доларах США (USD).
Відтепер, заповнюючи платіжку, треба вказувати такий номер рахунку (account number):
- для підтримки Збройних Сил України: 804790258;
- для гуманітарної допомоги: 804790266.
В НБУ додали, що решта реквізитів залишилися незмінними.
Нагадаємо, 24 лютого НБУ відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії.
В березні Нацбанк озвучив альтернативу переказам заробітчан - приватні перекази для гуманітарних потреб та допомоги.