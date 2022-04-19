НБУ змінив номери рахунків для зарахування коштів для підтримки ЗСУ та гумдопомоги постраждалим

Йдеться про зміну номерів рахунків для зарахування коштів у доларах США (USD).

Нацбанк України повідомив про зміни в реквізитах, за якими можна здійснити благодійний платіж для підтримки Збройних сил України та для гуманітарної допомоги українцям, котрі постраждали від війни з РФ.

Як повідомили в Нацбанку, йдеться про зміну номерів рахунків для зарахування коштів у доларах США (USD).

Відтепер, заповнюючи платіжку, треба вказувати такий номер рахунку (account number):

для підтримки Збройних Сил України: 804790258 ;

; для гуманітарної допомоги: 804790266.

В НБУ додали, що решта реквізитів залишилися незмінними.

Нагадаємо, 24 лютого НБУ відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії.

В березні Нацбанк озвучив альтернативу переказам заробітчан - приватні перекази для гуманітарних потреб та допомоги.