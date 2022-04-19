На Чернігівщині розбирають завали та відновлюють мобільний зв'язок

За час бойових дій в області було пошкоджено 626 км доріг.

У Чернігові силами ДСНС завершено розбір завалів на стадіоні імені Гагаріна та на вулиці В’ячеслава Чорновола, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Дорожники поступово розчищають трасу М-01. Після запеклих боїв тут було чимало спаленої техніки окупантів, уламків від снарядів. Вже очищено 25 км», – проінформував він.

При цьому, зазначив Тимошенко, за час бойових дій у Чернігівській області було пошкоджено 626 км доріг та зруйновано 20 мостів. Два з них – у селах Смолин та Киселівка – на етапі тимчасового відновлення.

Також на Чернігівщині розпочалися роботи з відновлення покриття мобільним зв'язком та доступу до Інтернету мобільних операторів «Київстар», «Vodafone Україна» та «Lifecell». Про це в офіційному Телеграм-каналі написав голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

«Основні причини, з яких не діють базові станції, – пошкодження обладнання та оптоволоконних мереж внаслідок бойових дій, відсутність енергопостачання та ускладнення доступу через замінування станцій та прилеглих територій», – зазначив він.

А тому дістатися до всіх точок, де є обладнання, складно через загрозу мін. Приступати до роботи там можна лише після перевірки піротехніками. Тим не менш, у ремонтних роботах в області задіяні 16 бригад трьох операторів мобільного зв’язку, додав Чаус.

А всього, за його словами, 795 базових станцій усіх мобільних операторів області знаходяться у робочому стані, а це майже 81% від загальному числа. По місту Чернігову працює 148 станцій із 235, або 63%.

Тим часом міністр інфраструктури Олександр Кубраков нагадує, що зі сходу України влада щодня здійснює гуманітарні та евакуаційні рейси – як Укрзалізницею, так і автомобільними дорогами. Міністр побував із робочою поїздкою у Покровську, Краматорську та Добропіллі. Він закликав усіх, хто має таку можливість, евакуюватися та не нехтувати власною безпекою.