Війська РФ обстріляли "Градами" район Кривого Рогу

Уночі 19 квітня російські війська масово обстріляли з "Градів" та ствольної артилерії населені пункти Криворізького району Дніпропетровської області. Про це повідомили голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram та голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Facebook.

"Ніч була тривожною. Окупанти знову обстріляли з "Градів" Зеленодольську громаду. Є руйнування будинків. Людей не зачепило," - написав Резніченко.

Вілкул зазначив, що під вогонь потрапили населені пункти Криворізького району: Зеленодольськ, Мар'янське, Велика Костромка та інші.

Резніченко також повідомив, що станом на ранок "все нормально". Він закликав людей виходити на роботу і продовжувати працювати на перемогу.

Нагадаємо, напередодні Росія обстріляла Очаків касетними боєприпасами.