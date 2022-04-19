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Війська РФ обстріляли "Градами" район Кривого Рогу

Зруйновані будинки, жертв нема.

Війська РФ обстріляли "Градами" район Кривого Рогу
Фото: facebook/Минобороны России

Уночі 19 квітня російські війська масово обстріляли з "Градів" та ствольної артилерії населені пункти Криворізького району Дніпропетровської області. Про це повідомили голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram та голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Facebook.

"Ніч була тривожною. Окупанти знову обстріляли з "Градів" Зеленодольську громаду. Є руйнування будинків. Людей не зачепило," - написав Резніченко.

Вілкул зазначив, що під вогонь потрапили населені пункти Криворізького району: Зеленодольськ, Мар'янське, Велика Костромка та інші.

Резніченко також повідомив, що станом на ранок "все нормально". Він закликав людей виходити на роботу і продовжувати працювати на перемогу.

Нагадаємо, напередодні Росія обстріляла Очаків касетними боєприпасами.

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