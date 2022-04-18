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У Києві зараз перебуває більше ніж 2 млн людей, - Кличко

Мер столиці все ж закликав киян почекати з поверненням.

У Києві зараз перебуває більше ніж 2 млн людей, - Кличко
Віталій Кличко
Фото: fightnews.info

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що зараз в столиці перебуває вже 2 мільйона 120 тисяч людей. Однак, тим киянам, хто знаходиться у безпечнішому місці, він радить почекати з поверенням.

Про це Кличко написав у фейсбуці.

"Друзі! Сьогодні в Києві перебуває вже 2 мільйона 120 тисяч людей, бо багато киян, які виїжджали, вже повернулися в місто. Столиця потроху оживає. Втім, ще раз наголошую: якщо у вас є можливість перебувати в більш безпечному місці, – зачекайте з поверненням до столиці. Спираючись на дані військових, на останні події, ми не виключаємо, що Київ – під подальшою загрозою ракетних ударів", - наголосив міський голова.

Кличко нагадав, що днями сталися обстріли в Дарницькому районі. Також було потрапляння ракет в Броварах.

"Так, наші протиповітряні сили працюють добре. Але, потрапляння є. І тому гарантувати безпеку в місті ми не можемо, бо Київ був і залишається метою агресора", - зазначив мер.

Кличко запевнив, що місто робить все можливе, аби люди могли отримати необхідні сервіси та послуги. Зокрема, в столиці подовжили роботу метрополітену. Тепер він працює з 6:30 до 20:00. Також скоротили інтервали між поїздами метро.

"Громадський транспорт, на жаль, працює поки в обмеженому режимі. Не через всі мости в місті зараз можна переїхати. Також залишається чимало блокпостів, які необхідні для оборони і безпеки в місті. І це теж ускладнює пересування столицею. Також діє комендантська година. Є ще немало реалій воєнного стану, що є перепоною для повернення до звичного життя", - додав міський голова.

Нагадаємо, раніше речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Київ та інші міста України продовжують перебувати під загрозою ракетних обстрілів з боку Росії.

У міноборони РФ також погрожують завдавати ударів по "центрах прийняття рішень", зокрема і по Києву.

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