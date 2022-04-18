У Львові пролунала серія вибухів, ракети влучили поруч із залізничними об'єктами (ОНОВЛЕНО)
У Львові пролунала серія вибухів, ракети влучили поруч із залізничними об'єктами (ОНОВЛЕНО)
Розвідка оприлюднила дані трьох військових, що належать до найвищого командного складу армії РФ
Розвідка оприлюднила дані трьох військових, що належать до найвищого командного складу армії РФ
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Колишні священники УПЦ МП закликали патріотично налаштованих священнослужителів московського патріархату об’єднатися з ПЦУ
Близько 200 поранених моряків крейсера "Москва" знаходяться у госпіталі, де ще 300 - невідомо, - російські розслідувачі
Близько 200 поранених моряків крейсера "Москва" знаходяться у госпіталі, де ще 300 - невідомо, - російські розслідувачі
Унаслідок удару по Львову сім людей загинули, одинадцять зазнали поранень (оновлено)
Унаслідок удару по Львову сім людей загинули, одинадцять зазнали поранень (оновлено)
Втрати РФ у війні з Україною за добу більші, ніж за 8 років у Сирії, – The Economist
Втрати РФ у війні з Україною за добу більші, ніж за 8 років у Сирії, – The Economist
На Чернігівщині чоловік, незважаючи на оточення, самотужки відбив напад окупантів і врятував селище
На Чернігівщині чоловік, незважаючи на оточення, самотужки відбив напад окупантів і врятував селище
"Чорнобаївка-16. Низька хмарність та щільний дощ не завадили", – Арестович
"Чорнобаївка-16. Низька хмарність та щільний дощ не завадили", – Арестович
ГоловнаСуспільствоВійна

Від російських обстрілів на Харківщині загинули троє жителів, ще 15 постраждали, - Синєгубов

Влада області евакуйовує населення із Лозової та Барвінкового.

Від російських обстрілів на Харківщині загинули троє жителів, ще 15 постраждали, - Синєгубов
Фото: скріншот

Внаслідок російських обстрілів Харківської області 18 квітня загинуло три людини, ще 15 постраждали, серед яких - 14-рчна дитина.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, російські окупанти обстріляли Основ’янський та Немишлянський райони, а також центральну частину Харкова. "Снаряди впали просто біля будинків, на дитячі майданчики, біля пунктів видачі гуманітарної допомоги", - додав Синєгубов.

Поки тривають бої, влада області вивозить жителів у безпечні місця. "Саме евакуйовуємо населення із Лозової та Барвінкового. Вже виїхали 54 тисяч людей", - зазначив керівник ОВА.

Нагадаємо, сьогодні в Міноборони України повідомили, що військові звільнили частину населених пунктів на околицях Ізюму, де є найбільше скупчення російських підрозділів.

Учора ЗСУ відтіснили росармію від Харкова і звільнили кілька населених пунктів - Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки, а в районі села Мала Рогань українські підрозділи просунулися далі на схід.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також