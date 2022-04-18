Від російських обстрілів на Харківщині загинули троє жителів, ще 15 постраждали, - Синєгубов

Внаслідок російських обстрілів Харківської області 18 квітня загинуло три людини, ще 15 постраждали, серед яких - 14-рчна дитина.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, російські окупанти обстріляли Основ’янський та Немишлянський райони, а також центральну частину Харкова. "Снаряди впали просто біля будинків, на дитячі майданчики, біля пунктів видачі гуманітарної допомоги", - додав Синєгубов.

Поки тривають бої, влада області вивозить жителів у безпечні місця. "Саме евакуйовуємо населення із Лозової та Барвінкового. Вже виїхали 54 тисяч людей", - зазначив керівник ОВА.

Нагадаємо, сьогодні в Міноборони України повідомили, що військові звільнили частину населених пунктів на околицях Ізюму, де є найбільше скупчення російських підрозділів.

Учора ЗСУ відтіснили росармію від Харкова і звільнили кілька населених пунктів - Базаліївку, Леб‘яже, частину Кутузівки, а в районі села Мала Рогань українські підрозділи просунулися далі на схід.