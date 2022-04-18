Військові звільнили частину населених пунктів на околицях Ізюму

У цьому районі - найбільше скупчення російських підрозділів, зазначили в Міноборони.

Українські військові звільнили низку населених пунктів на околицях Ізюма Харківської області. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Так, я можу підтвердити. Низку населених пунктів унаслідок інтенсивних бойових дій українськими військовими було звільнено", - сказав Мотузяник на брифінгу в понеділок.

Він наголосив, що на слобожанському напрямку місто Ізюм та його околиці – це місця найбільшого скупчення російських підрозділів.

"Саме звідти, зокрема, вони намагатимуться розвинути наступ на схід", - пояснив речник.

Нагадаємо, вчора керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про звільнення кількох населених пунктів на Харківщині, зокрема Базаліївки, Леб‘яжого, частини Кутузівки.