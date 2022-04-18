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Кишинів не надаватиме військову допомогу Україні, - прем'єрка Молдови

Чи був запит на передачу молдавських літаків від Києва, Наталія Гаврилиця не відповіла.

Кишинів не надаватиме військову допомогу Україні, - прем'єрка Молдови
Фото: EPA/UPG

Кишинів не може надавати Києву військову допомогу. Про це на пресконференції заявила прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця. Водночас вона не відповіла на пряме запитання журналіста, чи був запит на передачу винищувачів з боку Києва, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Молдова підтримує Україну та її громадян... в інший спосіб - приймаючи біженців, надаючи гуманітарну допомогу, дотримуючись усіх міжнародних санкцій у банківсько-фінансовому секторі", - сказала Гаврилиця.

За її словами, в Молдові залишається понад 90 тисяч біженців з України, їм надається їм уся необхідна допомога.

"Стосовно військової допомоги, то є країни, куди більш оснащені (військовою технікою) та розвинені, які мають економічну та енергетичну можливість, щоб надати таку допомогу", - заявила Гаврилиця.

Нагадаємо, у розпорядженні Молдови є шість винищувачів МіГ-26 ще з радянських часів. Напередодні низка українських ЗМІ повідомила, що Київ запитав Кишинів про продаж або передачу винищувачів МіГ-29, що перебувають на його балансі, але отримав відмову через те що, Молдова нібито не хоче дратувати Росію. При цьому молдавська влада кілька разів оголошувала тендер на продаж цих літаків, але жоден з них не увінчався успіхом.

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