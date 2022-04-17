Наразі тут навчаються 110 дітей із Київської, Житомирської, Харківської, Одеської, Миколаївської та Івано-Франківської областей.

У Нідерландах за два тижні запустили українську середню школу для дітей-біженців.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

Навчальний заклад відкрили у триповерховій старовинній будівлі, яка розташована в центрі Дордрехта. Тут можуть навчатися 120 учнів, наразі за парти сіли 110. Серед них - Серед них - жителі Київської, Житомирської, Харківської, Одеської, Миколаївської та Івано-Франківської областей.

Над проєктом працювала українка Оксана Олійник разом із однодумцями. Жінка після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну з дітьми переїхали з Полтавщини в Дордрехт, повідомляє "Суспільне".

За інформацією Міносвіти, кількість школярів може збільшитися, тож організатори наразі шукають більше приміщення – зі спортивними залами, дитячими майданчиками тощо.

Фото: Facebook/Oksana Oliinyk

Навчальний процес в українській школі вже розпочався. Предмети викладають 10 вчителів-українців. Крім звичних дисциплін, школярі вивчають сценічну майстерність, проєктний менеджмент і основи соціального підприємництва, зазначили в МОН.

Навчання в школі відбувається за програмою українського Міносвіти. Учні додатково отримують години нідерландської мови та соціальних наук. Сам же навчальний заклад є підрозділом однієї з міжнародних шкіл (Daltom Lyceum).

Фото: Facebook/Oksana Oliinyk

Як повідомили в МОН, фінансує українську школу міська рада; це ж стосується й обладнання, меблів, вчительських ставок тощо.

Українські педагоги підписали тимчасові контракти та будуть отримувати нідерландську вчительську зарплату.

Нагадаємо, у Варшаві відкриють українську школу, яка зможе прийняти 170 учнів з 1 по 11 клас.