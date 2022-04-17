Біля берегів Тунісу затонуло судно з 750 тоннами нафти

Біля берегів Тунісу (Північна Африка) затонуло судно з 750 тоннами нафти. Корабель прямував з Екваториальної Гвінеї до Мальти, пише Reuters.

Всі семеро членів екіпажу врятовані. Сигнал лиха моряки відправили в семи милях від міста Габес, на нього відреагували туниські ВМС.

Міністерство довкілля Тунісу попередньою причиною катастрофи назвало погану погоду.

Боротися із завданою довкіллю шкодою Туніс буде разом із країнами, які зголосилися допомогти. За даними місцевих ЗМІ, допомогу запропонувала Італія.

На воді мають встановити барʼєри, які запобігатимуть поширенню палива.

Оранізації з охорони довкілля раніше зазначали, що води біля Габеса і раніше були сильно забруднені через те, що туди дякі підприємства зливають відходи.