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Індія скасувала контракт на придбання російських Мі-17

Це не пов'язано з Україною. 

Індія скасувала контракт на придбання російських Мі-17
Фото: indianexpress

Військово-повітряні сили Індії скасувала тендер про придбання 48 гелікоптерів Mi-17 V5, оскільки прагне розвивати власне військове виробництво за програмою прем'єр-міністра Моді "Зроблено в Індії". Про це повідомляє видання India Today з посиланням на високопоставленого індійського чиновника. Водночас зазначається, що це рішення не пов'язане з війною в Україні. 

"Тендер на 48 гелікоптерів Мі-17В5 був відкликаний у зв'язку із прагненням до коренізації. Тепер індійські ВПС підтримуватимуть місцеву програму з будівництва гелікоптерів", - пише видання. 

Ще у 2012 році Індія домовилася про придбання 80 російських гелікоптерів: на той час індійський вертолітний парк застарів на 70%. Пізніше Нью-Делі почало перемовини з Москвою про придбання додаткових 48 Мі-17 V5.

Наразі Індія проводить програму з імпортозаміщення "Зроблено в Індії", яку запропонував прем'єр-міністр Моді. Вона покликана створити умови для поступового заміщення іноземної військової техніки, зокреме й російського зразка, на індійську.

Мі-17 виробляються на Казанському вертолітному заводі, дочірньому підприємстві державної компанії з розробки та виробництва гелікоптерів "Вертольоти Росії". Гелікоптери Мі-17 V5 наразі є найпоширенішими в індійських Військово-повітряних силах і навіть використовуються першими особами держави для перевезень. Тепер же замість 48 російських гелікоптерів замінять індійськими.

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